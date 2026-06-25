В Петербурге отчислили 200 студентов из 1000 после эксперимента с двумя ОГЭ

200 студентов так и не воспользовались шансом эксперимента. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вице-губернатор Ирина Потехина в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург» подвела итоги эксперимента по поступлению в колледжи после двух ОГЭ. Всего по упрощённой системе в колледжи поступили около тысячи человек. Но примерно 200 студентов пришлось отчислить – они перестали ходить на занятия.

– Из 100 этих детей больше 200 так и не пришли в колледж, пришлось отчислить. Это большая потеря, но мы понимаем. 800 детей мы все-таки вытащили, – рассказала Потехина.

По ее словам, многие из этих ребят никогда не получали похвалы в школе, а в колледже становятся лучшими станочниками. Отчисленные же пошли работать с аттестатом в кармане, так и не получив профессию. Для города остается задачей дать им хотя бы профессиональную подготовку.

– Профессия нужна, сегодня есть где работать, а завтра все заменят роботы, – добавила вице-губернатор.

Эксперимент касается только петербуржцев. Жители области и дети льготных категорий поступают на общих основаниях. Тем, кто не сдал ОГЭ, предложат пройти профподготовку на базе колледжей – часов меньше, но документ получить можно. Однако в Смольном настаивают: лучше пересдать.