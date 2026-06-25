Потехина: Дворец бракосочетания №1 будет работать несмотря на ремонт

Дворец бракосочетания на английской набережной будет работать в штатном режиме. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Дворец бракосочетания на Английской набережной – один из самых популярных загсов Петербурга – полностью закрывать на ремонт не планируют. Об этом в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказала вице-губернатор Ирина Потехина.

По ее словам, роскошный памятник архитектуры давно нуждается в обновлении, но закрыть его нельзя из-за востребованности у молодоженов. Поэтому с 2024 года здание ремонтируют по частям: сначала привели в порядок кровлю и фундамент – то, что критически важно для сохранности. В этом году строители доберутся до фасадов.

– Появятся леса снаружи здания. Какие-то неудобства появятся, но мы со строителями сразу обговариваем время работы и количество пыльных работ, – пояснила Потехина.

Внутреннее убранство при этом не пострадает – все торжественные залы останутся в прежнем виде. Регистрация браков продолжается в обычном режиме. Сотрудники дворца заранее предупреждают пары, какие даты лучше не выбирать для церемонии, чтобы избежать соседства со стройкой.