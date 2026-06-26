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НовостиДом. Семья26 июня 2026 4:19

Более 2,5 тысячи питомцев перевезли через Пулково за границу с начала 2026 года

После успешного прохождения контроля кошки и собаки отправились в Турцию, Египет, Грузию и Сербию
Маргарита СУРИНА
После успешного прохождения контроля кошки и собаки отправились за рубеж.

После успешного прохождения контроля кошки и собаки отправились за рубеж.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Более 2,5 тысяч домашних животных перевезли через аэропорт «Пулково» за границу с начала 2026 года. После успешного прохождения контроля кошки и собаки отправились за рубеж. Наиболее популярными направлениями для вывоза животных стали Турция, Египет, Грузия и Сербия. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

- Россельхознадзор обращает внимание на то, что существует онлайн-сервис «Инструкция: как путешествовать с животным за рубеж». Этот сервис может быть полезен для владельцев животных, которые планируют поездку за границу. С его помощью можно заранее узнать о необходимых прививках и обработках для животных, а также о документах, которые нужно подготовить перед поездкой, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Планируя путешествие с питомцем, важно заранее позаботиться о его здоровье и соответствии всем требованиям. Это поможет избежать проблем и задержек на границе.