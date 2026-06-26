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НовостиОбщество26 июня 2026 4:40

Петербуржцам посоветовали использовать кнопочный телефон, чтобы защититься от дипфейков

Степашин: Кнопочные телефоны могут стать надежным средством защиты от цифровых манипуляций
Маргарита СУРИНА
По словам Степашина, такой способ борьбы должен помочь россиянам.

По словам Степашина, такой способ борьбы должен помочь россиянам.

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Петербуржцам посоветовали пользоваться кнопочными телефонами, чтобы защитить себя от дипфейков. Об этом сообщил председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин на XIV Петербургском международном юридическом форуме. По его словам, такой необычный способ борьбы с мошенничеством на основе технологии дипфейков должен помочь россиянам.

- Кнопочные телефоны могут стать надежным средством защиты от цифровых манипуляций, - рассказал Степашин.

Форум собрал ведущих юристов и специалистов в области права для обсуждения современных киберугроз. Исполнительный секретарь координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ Юрий Жданов выступил с докладом о том, как злоумышленники используют дипфейки для своих целей.

Как уточнил телеканал «Санкт-Петербург», на форуме также отметили важность усиления правового регулирования в области искусственного интеллекта и идентификации личности.