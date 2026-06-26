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НовостиОбщество26 июня 2026 5:48

Эрмитаж и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве по разработке проектов

Подписи под соглашением поставили Михаил Пиотровски и Олег Белозеров
Маргарита СУРИНА
Первым результатом совместной работы станет выставка, посвященная истории железных дорог.

Первым результатом совместной работы станет выставка, посвященная истории железных дорог.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Музей Эрмитаж и железнодорожная компания РЖД официально закрепили свое сотрудничество новым соглашением на Дворцовой набережной. Документ предусматривает активное участие РЖД в различных проектах музея, включая поддержку выставок, реставрационных и образовательных программ. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург». Подписи под соглашением поставили генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, глава РЖД Олег Белозеров.

- Первым результатом совместной работы станет выставка, посвященная истории железных дорог и вкладу Николая I в развитие транспортной инфраструктуры России. Михаил Пиотровский отметил историческую связь между основателем железных дорог в России и основанием Эрмитажа как публичного музея, - рассказал телеканал.

Сотрудничество между Эрмитажем и РЖД началось еще в 2004 году, и одним из значимых достижений этого партнёрства стала масштабная реставрация панорамы Транссибирской железной дороги, созданной художником Павлом Пясецким.