Эрмитаж и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве по разработке проектов

Первым результатом совместной работы станет выставка, посвященная истории железных дорог. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Музей Эрмитаж и железнодорожная компания РЖД официально закрепили свое сотрудничество новым соглашением на Дворцовой набережной. Документ предусматривает активное участие РЖД в различных проектах музея, включая поддержку выставок, реставрационных и образовательных программ. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург». Подписи под соглашением поставили генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, глава РЖД Олег Белозеров.

- Первым результатом совместной работы станет выставка, посвященная истории железных дорог и вкладу Николая I в развитие транспортной инфраструктуры России. Михаил Пиотровский отметил историческую связь между основателем железных дорог в России и основанием Эрмитажа как публичного музея, - рассказал телеканал.

Сотрудничество между Эрмитажем и РЖД началось еще в 2004 году, и одним из значимых достижений этого партнёрства стала масштабная реставрация панорамы Транссибирской железной дороги, созданной художником Павлом Пясецким.