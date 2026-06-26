Съезды с Витебской развязки на ЗСД закрыли до 3 июля

Съезд с Витебской развязки ЗСД в северном направлении будет закрыт. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Петербурге вводятся ограничения движения из-за дорожных работ. Как сообщила пресс-служба «Магистрали Северной столицы», что съезды на Южном участке магистрали будут закрываться по ночам с 25 июня по 3 июля.

- Основное внимание будет уделено развязке с Широтной магистралью. Водителей просят учитывать эти изменения в маршруте, - отметили в пресс-службе.

Съезд с Витебской развязки ЗСД в северном направлении будет закрыт с 23:00 25 июня до 06:00 26 июня, с 23:00 27 июня до 06:00 28 июня, с 23:00 28 июня до 06:00 29 июня, с 23:00 29 июня до 06:00 30 июня, с 23:00 1 июля до 06:00 2 июля, с 23:00 2 июля до 06:00 3 июля.

Съезд с ЗСД на Витебскую развязку при движении с севера на юг будет закрыт с 23:00 30 июня до 06:00 1 июля.

- Водителям рекомендуется заранее планировать свой маршрут с учетом этих ограничений, - добавили в пресс-службе.