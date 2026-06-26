Подножка электросамоката вонзилась девочке-подростку в ногу в Ленобласти

Школьницу вытащили спасатели. Фото: https://t.me/bezopasnost47

Подножка электросамоката вонзилась девочке-подростку в голень в Ленобласти. Инцидент произошел в поселке Заклинье Лужского района. 14-летняя школьница получила серьезную травму при падении. Сотрудники 135 пожарной части ГКУ «Леноблпожспас» помогли освободить ногу пострадавшей, распилив конструкцию. Затем девочку передали врачам. Об этом сообщила пресс-служба Комитета правопорядка и безопасности Ленобласти.

В Ленинградской области действуют определенные правила дорожного движения для пользователей электросамокатов: дети до 7 лет должны кататься только под присмотром взрослых. В возрасте от 7 до 14 лет разрешено передвигаться только по тротуарам и велодорожкам. С 14 лет допускается движение у края проезжей части, однако с соблюдением определённых ограничений.

- Сервисы проката часто устанавливают свои возрастные ограничения, например, разрешая аренду лицам старше 18 лет. Родителям рекомендуется тщательно разъяснить детям правила дорожного движения, контролировать использование личных электросамокатов и не разрешать несовершеннолетним пользоваться арендными самокатами без соответствующего разрешения, - уточнили в пресс-службе Комитета.