На двух участках КАД из-за ремонта дороги перекрыли полосы до 30 июня

Водителям рекомендуется заранее планировать свой маршрут. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге на Кольцевой автодороге (КАД) начнутся работы по устранению колейности. Это необходимо для обеспечения безопасности движения. Об этом сообщила пресс-служба автомагистрали. На внешнем кольце, между 93-м и 83-м километрами, между развязками с Ропшинским и Волхонским шоссе, будет закрыта первая полоса. На второй и третьей полосах будет введено ограничение скорости до 50 километров в час. Эти меры будут действовать до 30 июня.

- Также работы запланированы на участке с 65-го по 57-й километр, между развязками с Московским шоссе и Октябрьской набережной. Здесь работы продлятся до 7 июля. В этом районе будут закрыты первая и вторая полосы, а скорость на третьей и четвертой будет ограничена, - уточнили в пресс-службе.

Водителям рекомендуется заранее планировать свой маршрут и учитывать изменения в движении на КАД. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны на дороге.