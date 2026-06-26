Мини-роботы вступили в борьбу с борщевиком в Ленобласти

Власти Ленобласти начали применять новую технику для борьбы с борщевиком. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Власти Ленобласти начали применять новую технику для борьбы с борщевиком - в Тосненском районе региона испытания прошли роботы, предназначенные для уничтожения опасного сорняка. Они уже работают на берегах рек и в населенных пунктах, где запрещено использовать химические средства.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о новых мерах в своем официальном канале в MAX. Региональные власти планируют распространить этот опыт на другие территории.

- Владельцы земельных участков обязаны уничтожать борщевик. За невыполнение этого требования предусмотрены штрафы, а в некоторых случаях может быть инициирована процедура изъятия земли, - рассказал Дрозденко.

Сообщить о зарослях борщевика можно через сервис «Госуслуги. Решаем вместе» или обратиться в местные администрации. В регионе разрабатывается цифровая система для учета обращений и мониторинга обработки территорий.