В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Продавец швейной машинки обманул жительницу Ленобласти на более 122 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. В августе 2025 года женщина листала маркетплейсы и обнаружила швейную машинку. Заинтересовавшись, она связалась с продавцом, оплатила покупку, однако, швейная машинка так и не пришла. Оказалось, что двое мужчин зарегистрировались на сайте и создали фейковый аккаунт.

- В рамках расследования уголовного дела задержали двух подозреваемых - 34-летнего москвича и 31-летнего жителя Ставропольского края. Это произошло 24 июня в Москве и Минеральных Водах, - уточнили в пресс-службе ведомства.

При обыске у задержанных изъяли мобильные телефоны и банковские карты. Проверка счетов показала их причастность к пяти уголовным делам, возбуждённым в разных регионах страны.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Они взяты под стражу.

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия для установления всех соучастников и дополнительных эпизодов преступной деятельности.