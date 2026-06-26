Фасад Дома актера начали реставрировать на Невском проспекте

Дом актера был построен в 1822 году в стиле классицизма. Фото: gov.spb.ru

На Невском проспекте началась реставрация фасадов Дома актера - одного из значимых зданий в центре города. Мастера вернут исторический облик центральному шестиколонному портику и восстановят утраченные элементы декора. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

- В рамках работ двустворчатые деревянные ворота будут отреставрированы с учетом архивных фотографий начала XX века. Завершить работы планируют до конца следующего года, - отметили в пресс-службе городской администрации.

Дом актера, построенный в 1822 году в стиле классицизма, является объектом культурного наследия федерального значения. В прошлом в здании проходили выставки художников-передвижников, функционировало Шахматное общество. С 1924 года здесь находился Центральный дом работников искусств, известный сегодня как Дом актёра имени К. С. Станиславского.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул важность сохранения уникального облика Невского проспекта.

- Фасады Невского проспекта - это лицо нашего города. Они встречают гостей Петербурга и формируют их первое впечатление о Северной столице, - добавил Беглов.