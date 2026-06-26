Сын Жириновского рассказал о новой трагедии в семье после смерти отца

Олег Жириновский рассказал о драме в семье. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Бывшая возлюбленная Владимира Жириновского оказалась в больнице. По словам младшего сына легендарного политика, она ослепла на один глаз. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью NEWS.ru. По словам Олега Жириновского, у Жанны Газдаровой сильно ухудшилось здоровье, но это связано с ее почтенным возрастом.

- Когда я был с папой в больнице, мама тоже попала на больничную койку, - признался изданию Олег Жириновский. – К сожалению, в результате этого она ослепла на один глаз. Она уже старый человек.

Как рассказал сын политика, за всю жизнь его мать ничего не просила у Владимира Жириновского. Напомним, основатель либерально-демократической партии познакомился с уроженкой Северной Осетии Газдаровой в московском издательстве, где они работали в 1980-х. Газдарова была юристкой по образованию.