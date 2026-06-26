Петербуржцам рассказали, какой напиток лучше всего утоляет жажду в аномальную жару

Важно пить больше минеральной воды и избегать сладких напитков. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Врач-терапевт предупредила о рисках аномальной жары. По словам профессора кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Оксаны Пивоваровой, в условиях высокой температуры особенно важно заботиться о своём здоровье.

В группе риска находятся люди старше 65 лет, дети младше пяти лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями сердца и легких, работники, занятые на открытом воздухе, и бездомные.

- Чтобы минимизировать риски в аномальную жару, рекомендуется не выходить на улицу с 11:00 до 17:00, носить легкую одежду из дышащих материалов и головной убор. Также важно пить больше минеральной воды и избегать сладких и алкогольных напитков, - уточнила Пивоварова в своем интервью с NEWS.ru.

Также специалист посоветовала с осторожностью использовать кондиционеры, чтобы не заболеть.