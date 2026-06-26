В Москве обнаружили человеческие останки по делу о незаконном обороте тел из Петербурга

Останки отправили на экспертизу. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Москве во время следственных действий по уголовному делу, связанному с незаконным оборотом человеческих останков, обнаружили пять человеческих голов. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, останки находились в морозильной камере медицинского центра на Суздальской улице. Человеческие головы были упакованы в полиэтиленовые пакеты. После находки останки направили в морг для судебно-медицинского исследования.

Отметим, следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного в Петербурге по статье о превышении должностных полномочий. По информации 78.ru, правоохранительные органы проверяют версию о том, что один из медицинских центров мог приобретать биологический материал у моргов. Обстоятельства и возможные поставщики сейчас устанавливаются.

По данным следствия, в центре внимания также находится деятельность компании «Анабиос», которая занималась изготовлением биологических моделей для обучения медицинских специалистов- танатопрактиков. Следователи проверяют информацию о возможном незаконном использовании человеческих останков.

Расследование связано с делом, получившим широкий общественный резонанс после сообщений о возможной незаконной продаже тел из морга Александровской больницы в Петербурге. По версии следствия, руководитель компании и заведующий патологоанатомическим отделением могли быть причастны к организации преступной схемы. В настоящее время правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.