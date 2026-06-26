Мощный ураган обрушился на Югру и повредил дома, крыши и социальные учреждения

Ураган разыгрался в Югре 26 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сильный ураган с грозой, ливнем и градом обрушился на город Радужный в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщает «ФедералПресс».

Из-за мощных порывов ветра в городе были повреждены жилые дома, социальные объекты и торговые центры. Стихия срывала крыши, ломала деревья, опрокидывала дорожные знаки, остановочные павильоны и торговые киоски.

Наиболее серьезные повреждения получил торговый центр в 4-м микрорайоне. По данным местных жителей, сильный ветер сорвал часть кровли здания, которая упала на соседний магазин автотоваров. Магазин бытовой техники, расположенный под поврежденной крышей, пришлось экстренно закрыть. Сообщается, что несколько сотрудников получили травмы.

Глава Радужного Сергей Жестовский сообщил, что последствия непогоды затронули городскую инфраструктуру и имущество жителей.

- На данный момент зафиксированы повреждения кровель жилых домов и социальных объектов, а также падение деревьев на территории города. Ситуация находится под моим личным контролем, - заявил он.

По словам мэра, коммунальные, аварийные и спасательные службы переведены на усиленный режим работы и занимаются ликвидацией последствий стихии.

Жителей города призвали соблюдать осторожность, не приближаться к поврежденным зданиям и упавшим деревьям, а при возникновении чрезвычайных ситуаций обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу.

Прокуратура взяла на контроль ход восстановительных работ и сроки устранения последствий урагана.