Автомобиль Центра парковок прокатил велосипедиста на капоте по Невскому проспекту

Инцидент произошел около 11 часов утра 26 июня. Фото: соцсети

В Петербурге водитель автомобиля с логотипом подрядной организации, которая предоставляет транспортные услуги СПб ГКУ «Городской центр управления парковками», прокатил велосипедиста на капоте по Невскому проспекту. Инцидент произошел около 11 часов утра 26 июня в районе пересечения Невского проспекта с проспектом Бакунина. Видео с происшествием попало в Сеть.

- Действия водителя признаны абсолютно недопустимыми. Водитель был отстранен от работы, и инициирована процедура его увольнения. В отношении компании будут применены штрафные санкции, предусмотренные государственным контрактом, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе Комитета по транспорту.

Кроме этого, компании поручено провести внеплановый инструктаж для водителей с особым акцентом на вопросах безопасности дорожного движения, культуры вождения и соблюдения требований, предъявляемых к сотрудникам «Городского центра управления парковками».

Учреждение оказывает полное содействие правоохранителям для установления всех обстоятельств случившегося.

- Полицейские установили личность скрывшегося участника аварии и доставили его в отдел полиции для разбирательства. Теперь нарушителю грозит лишение прав либо административный арест, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

С водителем проводятся необходимые процессуальные действия.