Во Всеволожске домработнице смягчили приговор за кражу 3,8 млн рублей

Женщине сократили срок лишения свободы с двух с половиной лет до двух лет в исправительной колонии общего режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ленинградский областной суд смягчил наказание домработнице, осужденной за кражу крупной суммы денег у своего работодателя во Всеволожске. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ленинградской области.

Ранее Всеволожский городской суд признал женщину виновной в краже в особо крупном размере и назначил ей наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

По материалам дела, домработница похитила из частного дома деньги в иностранной валюте и рублях. Чтобы скрыть преступление, она заменила настоящие деньги купюрами «Банка приколов». Общий ущерб работодателю составил около 3,8 млн рублей.

При рассмотрении апелляционной жалобы Ленинградский областной суд пришел к выводу, что суд первой инстанции необоснованно учел два схожих квалифицирующих признака преступления.

Кроме того, суд принял во внимание наличие у осужденной несовершеннолетнего ребенка как смягчающее обстоятельство. Также из приговора исключили вывод о совершении преступления с использованием доверия по служебному положению, поскольку этот признак не нашел достаточного подтверждения.

С учетом этих обстоятельств женщине сократили срок лишения свободы с двух с половиной лет до двух лет в исправительной колонии общего режима.