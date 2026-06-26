«Мы покорим сердца многих»: Волочкова сделала предложение для SHAMAN’а

Анастасия Волочкова может спеть с дуэтом с SHAMAN. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Скоро российский шоу-бизнес может встретиться с дуэтом, которого не ждал никто. Анастасия Волочкова предложила SHAMAN’у спеть с ней дуэтом. Своими мыслями по поводу коллаборации с Ярославом Дроновым (настоящее имя певца. – Прим.ред.) балерина поделилась с Общественной Службой Новостей. По словам Анастасии, она уже давно думала о том, чтобы создать что-то совместное с Ярославом.

- Наш Дуэт мог бы стать очень зрелищным, даже незабываемым, - предположила Волочкова в интервью изданию. – У Ярослава сильный вокал, но и у меня как говорят специалисты, голос тоже неплохой. Я уверена, что мы могли бы покорить сердца многих зрителей. У меня есть новые песни, которые я хочу с ним исполнить.

При этом балерина упомянула, что продолжает брать уроки по вокалу и совершенствует свой голос. Как говорит Анастасия, она активно работает над созданием нового альбома. Осталось дождаться ответа самого Ярослава Дронова.