Союз автосервисов предупредил, что смешивание бензина может убить некоторые машины

Автоэксперты предупредили об опасности смешивания разных марок бензина. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Союзе автомобилистов России предупредили, что смешивание бензина одного из трех марок (АИ-92, АИ-95 и АИ-100) может негативно сказаться на работе двигателя. Об этом URA.RU рассказал вице-президент организации Александр Пахомов. По его словам, двигатели машин проектируют под специальные параметры топлива, а октановое число бензина, определяющее стойкость к детонации, влияет на процесс сгорания смести внутри цилиндров.

- Нужно смотреть, под какое топливо проектировали двигатель. Если под октановое число 95, то все параметры в бензине рассчитаны на него. Детонационная стойкость позволяет топливу не взрываться и нормально сгорать при давлении и температуре. Детонация, если она бывает, может повредить двигатель изнутри ударными волнами, - цитируют автоэксперта в информагентстве.

Специалист уточняет, что опаснее всего идти на уменьшение октанового числа. Исключением являются те машины, производитель которых заранее допускает, что можно заправляться разными видами бензина.