Бывшего муфтия Карелии проверяют на причастность к терроризму

Экс-муфтий Карелии оказался в СИЗО. Фото: vk.com/bardvil

Бывшего муфтия Карелии заподозрили в причастности к терроризму. 50-летнего Висама Али Бардвила отправили в СИЗО в Москве. Об этом пишет «Карелинформ». Издание ссылается на соответствующее решение Московского гарнизонного военного суда. Известно, что бывшему муфтию вменили участие в деятельности определенного объединения мусульман, которое запрещено на территории России. Интересно, что ранее Али Бардвила уже привлекали к закону – в отношении него составляли административный протокол за невыполнение требований полиции в аэропорту Шереметьево.

- Висам Али Бардвил является уроженцем Ливии, он живет в России более 30 лет, у него есть российское гражданство. В разные годы бывший глава Духовного управления мусульман Карелии занимался общественной работой и преподавал в Петрозаводске, - напомнили в карельском издании.

Добавим, что Али Бардвилу грозит от 10 до 20 лет колонии с огромным штрафом.