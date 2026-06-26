Супруга ветерана СВО из Карелии похитила у него 4,4 млн рублей выплат

Ветерана СВО из Карелии кинула на 4 млн рублей жена. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Карелии следователи раскрыли схему по похищению выплат у ветерана спецоперации, в которой участвовала его супруга. Жена была новоиспеченной – уговорила бойца заключить брак и подписать на ее имя нотариальную доверенность, но их союз на деле был липовым. Когда мужчина служил на передовой на СВО, дама при помощи знакомых открыла банковский счет, куда начислялись выплаты. Как только сумма перевалила за 4,4 миллиона рублей, горе-супруга забрала эти деньги себе и была такова – о судьбе мужа она вообще не интересовалась.

- Сообщники вместе с обвиняемой обналичили всю сумму через банкоматы в Петрозаводске и Петербурге. На время следствия избрал фигурантке меру пресечения в виде отправки в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается, - пишет «Карелинформ».

Добавим, что сообщники обналичили деньги не сразу, а в течение нескольких месяцев, с июля по октябрь 2025 года. Когда боец понял, что его кинули, пожаловался в полицию, и расследование началось.