Спецназ Росгвардии спас сорвавшуюся с «тарзанки» девушку на озере в Ленобласти

Девушка с серьезными травмами была госпитализирована. Спецназовцы оказались рядом случайно. Фото: max.ru/Rosgvard_SPBLO

Спецназовцы Росгвардии спасли сорвавшуюся с «тарзанки» девушку на озере в Ленобласти. Все произошло вечером 23 июня на озере Длинное в Выборгском районе. Компания молодых людей развлекалась прыжками на самодельной тарзанке, как в какой-то момент девушка сорвалась с самодельного «аттракциона», ударилась о землю, пролетела по склону и рухнула в воду. Дно озера в этом месте, к слову, резко набирает глубину.

Повезло, что сотрудники спецподразделений тренировались рядом с местом происшествия. Спецназовцы увидели пострадавшую и бросились ее доставать из воду. От удара девушка несколько раз теряла сознание, но в итоге ее привели в чувства, сообщают в официальном канале Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Повезло, что неподалеку спецподразделения ГУ Росгвардии - СОБР «Гранит», ОМОН «Балтика» (на транспорте) и ОМОН «Бастион», в составе сводной водолазной группы проводили тренировку. Фото: max.ru/Rosgvard_SPBLO

- Девушка была госпитализирована. По имеющейся информации, она получила ушибы, ссадины, перелом ребра и закрытую черепно-мозговую травму, - добавляют росгвардейцы.

Известно, что сейчас пострадавшая находится в удовлетворительном состоянии.