Более 270 нарушений на водных объектах пресечено с начала навигации в Петербурге

Самым частым нарушением стало пользование маломерными судами на запретных участках или в запретное время. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

278 нарушений на реках и каналах пресекли с начала навигации в Петербурге. Самым частым нарушением стал выход на маломерных судах на запретные участки или в запретное время (109 нарушений), на втором месте - управление без необходимых документов (34), на третьем - нарушение водных ПДД: правил маневрирования, приоритета, безопасной скорости и требований навигационных знаков (44), сообщили в Комитете по транспорту Северной столицы.

- С начала сезона на реках и каналах патрульная служба ГКУ «Агентство внешнего транспорта» ведет круглосуточное патрулирование, - напоминают в Комтрансе.

Проведено порядка 300 профилактических бесед, а также 49 совместных выходов в составе Межведомственной транспортной комиссии с представителями ГИМС, полиции, Ространснадзора и транспортной прокуратуры.

В помощь патрулю и система видеонаблюдения «Безопасный город» - она за этот период помогла выявить 54 нарушения. Всего в акватории более 600 камер.