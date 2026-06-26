«Истинный патриот и петербуржец»: Беглов выразил соболезнования в связи со смертью бывшего министра обороны РФ Сергея Иванова

Сергей Иванов умер в возрасте 73 лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

26 июня стало известно о том, что умер Сергей Иванов, бывший министр обороны России и бывший вице-премьер правительства. Ему было 73 года. Сергей Борисович родился и вырос в Ленинграде, в разные годы занимал ключевые государственные посты, в 70-х годов был коллегой Владимира Путина. Позже был специальным представителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорт, почетным президентом Единой лиги ВТБ по баскетболу.

- Ушел из жизни истинный патриот России, беззаветно преданный нашему городу и стране, - выразил соболезнования губернатор Петербурга Александр Беглов. - Сергей Борисович внес большой вклад в модернизацию Вооруженных Сил РФ и укрепление обороноспособности страны в сложнейший исторический период. На самых сложных и ответственных постах он всегда оставался истинным петербуржцем - интеллигентным, мудрым, принципиальным и глубоко верным своим корням.

Уход Сергея Борисовича Иванова - большая утрата для всех, подчеркнул Беглов.