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НовостиОбщество26 июня 2026 17:24

Усиление национального контента: На ПМЮФ заявили об увеличении доли российских игр в три раза

Молодежный цифровой омбудсмен Гуляев: Доля российских игр выросла с 16 до 49%
Анна ГРЕНЬ
Три четверти россиян старше 14 лет играют в видеоигры.

Три четверти россиян старше 14 лет играют в видеоигры.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) о том, что доля российских игр выросла почти в три раза. При этом, по статистике, играют в видеоигры три из четырех россиян старше 14 лет, пишет Федерал Пресс.

- Глава Российской ассоциации электронных коммуникаций и молодежный цифровой омбудсмен Дмитрий Гуляев отметил устойчивый рост интереса к российским видеоиграм. Согласно приведенным данным, за последние пять лет доля отечественных проектов в расходах пользователей увеличилась с 16 до 49%, - пишет информационное агентство.

По мнению Гуляева, это говорит о заметном усилении позиций национального контента. Но для выхода на международный уровень, считает председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России и сооснователь Moscow Digital School Александр Журавлев, нужна качественная реклама на зарубежных площадках.