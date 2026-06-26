Центр Петербурга сковали гигантские пробки из-за репетиции «Алых парусов»

Центр города встал вечером в пятницу, 26 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Центр Петербурга сковали пробки перед генеральной репетицией «Алый парусов» в пятницу вечером, 26 июня. По информации сервиса Яндекс Пробки, пробки по городу всего 4 балла, но «побагровели» Невский проспект, Садовая улица, Гороховая, Литейный проспект, Моховая улица и еще с десяток других улиц в центре, а также Дворцовая и Адмиралтейская набережные. Перекрытия дорог и мостов из-за репетиции начались с 7 вечера, основные ограничения начнут действовать с 27 июня – в день праздника выпускников.

В центре не проехать. Фото: Яндекс

Несмотря на ограничения, пешеходы массово стекаются в центр, чтобы увидеть генеральную репетицию и проход знаменитого брига по Неве. Однако этому не суждено случиться – зрителей к набережным пускать не будут.

- Генеральная репетиция является частью технической подготовки к празднику, и доступ публики на нее не предусмотрен, - объяснил разъяснил ранее вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.