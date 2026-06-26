450-650 тысяч в год: Абитуриентам назвали реальные цены на обучение в вузах Петербурга в 2026 году

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Стоимость высшего образования, по подсчетам экспертов, выросла на 25-30% по сравнению с прошлым учебным годом. На некоторые направления ценник и вовсе подскочил до 40-60 %. Так, стоимость рядя престижных специальностей перевалила за миллион рублей, пишет Федерал Пресс.
Средняя цена очного обучения в российских вузах сейчас примерно 240-250 тысяч рублей в год, - передает информагентство слова кандидата экономических наук, доцента и заведующей кафедрой Государственной и муниципальной службы Московского областного филиала РАНХиГС Елены Галий со ссылкой на «Подмосковье сегодня».
При этом есть и более доступные программы – они начинаются от 110 тысяч рублей в год. Но зависит от города и уровня учебного заведения. Например, средний ценник в регионах это 160-280 тысяч рублей в год, а в Москве и Петербурге - все 450-650 тысяч.
Самыми популярными и высококонкурентными специальностями остаются медицина, стоматология, IT-направления, экономика, юриспруденция и международные программы.