«Пускать без заказа - это благотворительность»: Эксперт объяснил, почему нельзя бесплатно ходить в туалет в кафе

Должны ли заведения общепита пускать в уборную всех желающих? Юрист Александр Манько заявил сетевому изданию «Абзац», что нет. По закону, туалеты в кафе и ресторанах предусмотрены только для клиентов (и персонала), а если вы ничего не купили, то и клиентом не являетесь, а значит, никаких вам WC.

- Туалет - это лишь приложение к кофе и булочке, а не самостоятельная услуга. Как Wi-Fi: он есть, но пароль дадут только после заказа, - объясняет Манько. - Заведение действительно обязано обслужить любого гостя - это публичный договор. Но ключевое слово – «обслужить», то есть продать что-то. А пускать в уборную без заказа - это уже не исполнение договора, а благотворительность.

Однако эксперт подчеркивает, что воспользоваться бесплатными туалетами можно в торговых центрах, на вокзалах, в аэропортах и госучреждениях - больницах, МФЦ, судах и так далее.