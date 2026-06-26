«Надо приучать постепенно»: Поездка на дачу или к ветеринару может погубить вашего питомца

Сильный стресс у животного может привести даже к летальному исходу. Лучше готовиться к поездкам и походом постепенно. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Поездка с питомцем на дачу, а также поход к грумеру или ветеринару могут нанести вред его здоровью. Сильнейший стресс и испуг из-за переезда, перелета, иголки у врача или ножницы могут привести даже к летальному исходу, предупреждает зоопсихолог Мирослав Волков в разговоре с сетевым изданием «Абзац».

- Животные, не привыкшие к шуму, покачиванию машины или замкнутому пространству, испытывают колоссальную психологическую и физиологическую нагрузку. Поэтому приучать любимца к поездкам и процедурам нужно постепенно, - пишет издание.

Начать нужно с того, чтобы питомец просто посидел в машине, а когда привыкнет, можно и немного поездить. В ветклиникой так же - сначала можно просто познакомиться с врачом, получить от него лакомства, а через время можно попробовать прийти на процедуру.

- Но не злоупотребляйте бесконтрольным применения успокоительных препаратов перед поездками. Назначение лекарств без консультации может усугубить только усугубить ситуацию и вызвать опасные побочные эффекты.