Пьяные неизвестные сильно избили экс-уголовника в центре Петербурга

Нападение произошло в Адмиралтейском районе. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На мужчину напали и сильно избили в центре Петербурга. Инцидент произошел в Адмиралтейском районе, когда двое пьяных – 37-летний мужчина и 29-летняя женщина – серьезно избили 50-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Что стало причиной акта агрессии, не уточняется.

- Полицейские быстро задержали нападавших. Их обнаружили у дома №205 на набережной Обводного канала, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Оба задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности: мужчина - за кражи, женщина - за кражу в квартире. Пострадавший также имеет криминальное прошлое, неоднократно привлекался к ответственности за кражи, мошенничество и другие преступления.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанных. Расследование продолжается.