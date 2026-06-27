На фасадах зданий Петербурга появились послания для выпускников школ

Надпись транслируется на городских медиаэкранах. Фото: https://t.me/keio_spb

В Петербурге прошла масштабная арт-акция, приуроченная к окончанию учебного года. Культурная столица украсилась световыми инсталляциями, которые появились на фасадах зданий в ночь с 26 на 27 июня. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по энергетике.

- Обращение к выпускникам «Счастье – идти навстречу мечте!» станет центральным посланием акции. Световые проекции будут работать с 23:15 до 02:30, когда город погрузится в темноту. Их синхронизировали с графиком наружного освещения, - уточнили в пресс-службе комитета.

Среди адресов, где можно будет увидеть инсталляции на Шпалерной улице, д. 44, Каменноостровском проспекте, д. 26–28; 1-ой Советской улице, д. 8, Большом проспекте В.О., д. 70; 8-ой линии В.О., д. 85, набережной Обводного канала, д. 89, Московском проспекте, д. 91, Кондратьевском проспекте, д. 14, Шушарах, Новгородский проспект д. 10, Ломоносов, улица Федюнинского, д. 16.

Кроме этого, надпись будет транслироваться на городских медиаэкранах.