13-летняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже в Великом Новгороде

Школьница упала из окна квартиры на пятом этаже. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

13-летняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже жилого дома в Великом Новгороде. Тревожный звонок поступил в экстренные службы утром 27 июня. К дому на Большой Санкт-Петербургской улице незамедлительно выехала бригада скорой помощи и полиция. После на место подъехали сотрудники следственного комитета. К счастью, школьница выжила.

- Ребенка срочно госпитализировали в детскую областную больницу, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новгородской области. Информация о ее состоянии здоровья пока не разглашается. Что именно произошло и почему девочка выпала из окна, неизвестно.

Правоохранители начали ведомственную проверку. В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства и детали произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что двухлетний мальчик выпал из окна дома в Петербурге и чудом выжил.