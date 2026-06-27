Ремонт Парашютной улицы завершили в Приморском районе

В рамках нацпроекта продолжается ремонт участков Богатырского проспекта. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге завершили обновление Парашютной улицы - значимой магистрали Приморского района. Работы проводились в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

На участке протяженностью более 7 километров (от Долгоозерной улицы до Кольцевой автодороги) заменили дорожное покрытие, а также бортовые камни. Специалисты произвели фрезерование старого асфальта, уложили новое асфальтобетонное покрытие на проезжей части, выполнили локальный ремонт тротуаров, нанесли свежую разметку с использованием термопластичных материалов, восстановили нарушенное благоустройство и установили пешеходные ограждения. Общая площадь обновленного покрытия превысила 200 тысяч квадратных метров.

Кроме этого, в Приморском районе завершили работы на Нижне-Каменской улице, где уложили более 8 тысяч квадратных метров нового асфальта.

- Также в рамках национального проекта продолжается ремонт участков Богатырского проспекта. Общая площадь обновленного дорожного покрытия и тротуаров составит более 100 тысяч квадратных метров, - уточнили в пресс-службе.

В текущем дорожно-строительном сезоне в Приморском районе планируется обновить участки улично-дорожной сети общей протяженностью более 10 километров.