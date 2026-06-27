Александр Беглов: Петербург - молодой город, который всегда смотрит в будущее

В Петербурге прошел городской фестиваль, приуроченный ко Дню молодежи. Фото: gov.spb.ru

27 июня на площадке между «СКА Ареной» и парком «Россия – моя история» в Московском районе Петербурга прошел городской фестиваль, приуроченный ко Дню молодежи. Участников приветствовали губернатор Александр Беглов и директор «Роспатриотцентра» Елена Беликова.

- Петербургу больше трех веков. Но это молодой город, который всегда смотрит в будущее. Сегодня Петербург рассчитывает на вас. Мы верим в вашу энергию, смелость, таланты. Действуйте, творите, побеждайте! – сказал Александр Беглов.

Он пояснил, что три слова в названии фестиваля точно отражают настрой петербургской молодежи. «Мечта» - о смелых созидателях, заложивших основы города. «Гордость» - о юных патриотах, которые ставят рекорды, делают научные открытия и сохраняют историю. «Единство» - о любви к Родине и вере в Победу, которые сегодня объединяют страну. Губернатор также отметил, что молодые наследники поколения победителей мужественно защищают Отечество в зоне СВО.

Кроме этого, Беглов осмотрел выставки волонтеров, Дома молодежи, центров «Дзержинец» и «Вектор», пообщался с участниками проекта «Лидеры Петербурга» и поддержал их идею организовать встречи с известными горожанами, прославившими город.

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский также обратился к молодежи.

- Именно из вашей энергии, идей и поступков складывается завтрашний день Петербурга. Дерзайте, верьте в себя – и у вас все получится! – подчеркнул Бельский.

Он также напомнил, что в городе есть все условия для развития: ведущие вузы, технопарки, «Кванториумы» и система стипендий для талантливых студентов.