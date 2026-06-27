Девочка, которой нужна медицинская помощь, пропала в Лисьем Носу. Фото: vk.com/sevzappoisk

Тревожная новость поступила с севера Петербурга незадолго до окончания праздника «Алые паруса». В престижном поселке Лисий Нос пропала 13-летняя девочка с задержкой в развитии. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Северо-Запад», волонтеры которого подключились к розыску ребенка. На подростка составили подробную ориентировку. Из явных примет – черты лица, указывающие на необходимость в медицинской помощи. О причинах пропажи девочки не рассказывается.

Ориентировка. Фото: vk.com/sevzappoisk

- Рост ребенка составляет 140 сантиметров, девочка нормального телосложения с русыми волосами и серыми глазами. Была одета в темную куртку, розовые штаны и синие кеды, - говорится в ориентировке.

Если вы что-то знаете о местонахождении этой девочки, просьба незамедлительно сообщить об этом по телефонам 8 (800) 505-45-47 или 112. Также поисковый отряд ищет добровольцев, готовых прочесывать местность в поисках исчезнувшего подростка.