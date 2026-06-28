В Петербурге задержали мужчину, который больше месяца избивал сожительницу

Женщина терпела издевательства целый месяц. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Петербурге полиция задержала 50-летнего мужчину, который несколько недель избивал свою сожительницу. Женщина терпела больше месяца и обратилась за помощью только когда попала в больницу с многочисленными травмами.

25 июня врачи сообщили в полицию, что к ним привезли 46-летнюю женщину с ушибами головы и переломами ребер. Состояние – средней тяжести. Выяснилось, что в течение месяца ее не раз избивал сожитель, но заявлять на него она не решалась.

Только 26 июня пострадавшая написала заявление. Дознаватели возбудили дело, а на следующий день подозреваемого задержали оперативники.

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти уточнили:

– Дело переквалифицировано по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Теперь мужчине грозит до 8 лет лишения свободы. Он находится под стражей.