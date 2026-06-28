В Петербурге у горничной украли ювелирку и деньги ущербом больше миллиона рублей

Мужчина украл у горничной деньги и украшения на сумму более миллиона рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В центре Петербурга горничная одной из гостиниц лишилась всех сбережений. 16 июня она пришла на работу и обнаружила, что ее металлический ящик в комнате для персонала вскрыт. Оттуда пропали 12 850 долларов США и ювелирные украшения. Женщина, гражданка соседнего государства, сразу обратилась в полицию.

Общий ущерб составил 1 055 982 рубля. Сумма для кражи огромная, поэтому дело возбудили сразу по тяжкой статье – пункт «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

Оперативники уголовного розыска девять дней искали вора. И 25 июня вышли на него – задержали в одном из домов на улице Марата. Им оказался 36-летний безработный мужчина, у которого нет даже регистрации в Петербурге. Как он попал в подсобку гостиницы и знал ли заранее, что у горничной хранятся такие ценности, сейчас выясняет следствие.

В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщили:

– Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Мужчина находится под стражей. За кражу в особо крупном размере ему грозит до 10 лет лишения свободы.