Александр Беглов: «Алые паруса» – самый грандиозный выпускной в мире

Александр Беглов поздравил выпускников с праздником. Фото: Смольный

Этой ночью Петербург вновь стал мировой столицей молодежи. На Дворцовой площади прошел легендарный праздник «Алые паруса», не имеющий аналогов в мире. Гостями стали выпускники из 35 регионов России и более десяти дружественных стран, включая город-побратим Мариуполь.

Губернатор Александр Беглов обратился к выпускникам со сцены:

– Молодой Петр Первый мечтал построить на этом месте великий город, и он сделал это. Все вы – наследники великой России. Страна верит в вас, надеется и доверяет вам. Дерзайте, творите, побеждайте вместе с Россией. И главное – мечтайте! Ведь Петербург – это место силы, где мечты сбываются.

Глава города дал старт празднику, ударив в корабельную рынду. На сцене выступили Елка, Юлианна Караулова, Люся Чеботина, Алена Свиридова, Ваня Дмитриенко и другие артисты. Кульминацией стал проход брига «Россия» под алыми парусами в сопровождении пиротехнического шоу. Прямую трансляцию вел Пятый канал.

Праздник впервые прошел в 1968 году, был возрожден в 2005-м, а в 2019-м получил главную награду мировой премии The Best Events Awards World.