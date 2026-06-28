В Петербурге приступили к ремонту Невского проспекта

Невский проспект отремонтируют уже к июлю. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Невском проспекте начался ремонт. Там обновят участок длиной 1,5 километра – от площади Восстания до площади Александра Невского. Работы продлятся до 13 июля.

Чтобы не перекрывать движение полностью, ремонт разбили на два этапа. С 28 июня по 6 июля будут работать на отрезке от площади Восстания до Исполкомской улицы, с 7 по 13 июля – от Исполкомской до площади Александра Невского. На это время водителям предлагают альтернативные маршруты.

В пресс-службе компании-подрядчика «ВАД» пояснили, почему нельзя просто снять старый асфальт и положить новый:

– Главная сложность в том, что в историческом центре глубокая замена всех слоев дороги невозможна, поэтому ключ к долговечности – диагностика и правильный выбор технологий.

Всего уложат 9 тысяч тонн асфальта на площади 30 тысяч квадратных метров. На перекрестках и полосах для автобусов добавят армирующие сетки, чтобы покрытие служило дольше. Верхний слой сделают из смеси, которая меньше истирается и не так быстро покрывается колеей.

На объекте работают 160 человек и 75 единиц техники. В прошлом году подрядчик уже привел в порядок участок от Адмиралтейства до площади Восстания. После завершения нынешнего ремонта Невский проспект будет обновлен на всем своем протяжении.