В тоннеле петербургской дамбы временно ограничат движение

Временное ограничение движений коснутся петербургской дамбы. Фото: goru.travel

В петербургской дамбе начинаются плановые работы. С 29 июня по 3 июля в тоннеле судопропускного сооружения С-1 на внутреннем кольце Невской стороны закроют часть полос.

Как сообщили в пресс-службе ФКП «Дирекция КЗС Петербурга», на время заезда и выезда машин с ремонтной техникой проезд перед тоннелем могут полностью перекрывать. Но ненадолго – не больше 7–10 минут. Водителей просят следить за табло, знаками и разметкой.

– Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и убедительно просит водителей следить за сообщениями на информационных табло и соблюдать скоростной режим, – подчеркнули в пресс-службе.

Это не первые ограничения в тоннеле: с 15 по 19 июня там уже проводили аналогичные работы. Кроме того, с 29 июня по 7 августа полностью закроют съезд с КАД на Московское шоссе в сторону метро «Звездная» – там будут ремонтировать гидроизоляцию. Сроки могут сдвинуть в зависимости от погоды.