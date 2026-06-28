Завершены поиски 13-летней девочки-инвалида, пропавшей в Лисьем Носу

В Петербурге нашли девочку-инвалида, пропавшую ночью 28 июня. Фото:vk.com/sevzappoisk

В Лисьем Носу завершились поиски 13-летней девочки с задержкой в развитии. Она пропала незадолго до окончания праздника «Алые паруса». На помощь полиции выехали волонтеры поисково-спасательного отряда «Северо-Запад».

На подростка составили подробную ориентировку. Рост – 140 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы, серые глаза. Была одета в темную куртку, розовые штаны и синие кеды. Из явных примет – черты лица, указывающие на необходимость в медицинской помощи.

В поисково-спасательном отряде «Северо-Запад» сообщили:

– Найдена. Жива. Благодарим всех за помощь!

Подробности поисков и причины исчезновения не раскрываются. Волонтеры благодарят всех, кто откликнулся и помогал в розыске. Девочка в безопасности.