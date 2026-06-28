Пьяный водитель «Инфинити» с пассажиром влетел в стену дома на Невском проспекте

Водителя иномарки, въехавшей в дом на Невском проспекте, задержали. Фото: Вневедомственная охрана по СПб и ЛО

Утром 28 июня в центре Петербурга произошло ДТП с пьяным водителем. Автомобиль «Инфинити» выезжал с улицы Марата на Невский проспект, но водитель не справился с управлением и въехал прямо в стену жилого дома.

Первыми на месте оказались сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Центральному району. Они патрулировали территорию и стали очевидцами аварии. 32-летнего водителя задержали сразу – он был пьян.

В пресс-службе Вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти сообщили:

– Сотрудники Росвардии незамедлительно сообщили о происшествии в экстренные службы и обеспечили безопасность на месте аварии до прибытия сотрудников Госавтоинспекции и бригады скорой помощи.

В аварии пострадал пассажир иномарки. Медики отвезли его в Мариинскую больницу. После приезда инспекторов ГАИ задержанного и машину передали полиции, а росгвардейцы вернулись на маршрут патрулирования.