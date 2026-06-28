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НовостиДом. Семья28 июня 2026 14:20

В Ленобласти корова родила сразу троих телят, что является редким случаем

Губернатор Дрозденко назвал событие знаком успеха ленинградской селекции
Дарья ЧАУС
Корова родила сразу троих телят, что стало вторым уникальным случаем за год. Фото: Александр Дрозденко

Корова родила сразу троих телят, что стало вторым уникальным случаем за год. Фото: Александр Дрозденко

В Приозерском районе Ленобласти произошло редкое для животноводства событие. В племзаводе «Раздолье» корова по кличке Фламма принесла сразу троих телят. Все – бычки.Об этом рассказал губернатор Александр Дрозденко.

– Двойни у нас уже стали практически обычным делом – спасибо племенной службе и хорошему содержанию. А вот тройня – событие редкое, требующее особого внимания ветеринаров и специалистов. Наши малыши и мама чувствуют себя хорошо, – отметил он.

Для Ленобласти это вторая тройня за год. Первая появилась на свет 1 января в хозяйстве «Кобраловский». Подобные случаи – большая редкость даже для племенных хозяйств, где условия содержания близки к идеальным. Дрозденко уверен: такие рекорды – знак того, что у ленинградской селекции впереди еще немало поводов для гордости.