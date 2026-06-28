В Ленобласти корова родила сразу троих телят, что является редким случаем

Корова родила сразу троих телят, что стало вторым уникальным случаем за год. Фото: Александр Дрозденко

В Приозерском районе Ленобласти произошло редкое для животноводства событие. В племзаводе «Раздолье» корова по кличке Фламма принесла сразу троих телят. Все – бычки.Об этом рассказал губернатор Александр Дрозденко.

– Двойни у нас уже стали практически обычным делом – спасибо племенной службе и хорошему содержанию. А вот тройня – событие редкое, требующее особого внимания ветеринаров и специалистов. Наши малыши и мама чувствуют себя хорошо, – отметил он.

Для Ленобласти это вторая тройня за год. Первая появилась на свет 1 января в хозяйстве «Кобраловский». Подобные случаи – большая редкость даже для племенных хозяйств, где условия содержания близки к идеальным. Дрозденко уверен: такие рекорды – знак того, что у ленинградской селекции впереди еще немало поводов для гордости.