В Петербурге установили табличку в честь пропавшей поэтессы Екатерины Мильман

Памятная табличка Екатерины Мильман появилась в Петербурге. Фото: Михаил Лоов/vk.ru/wall12687044_17570

Вечером 27 июня на углу улицы Маяковского и Манежного переулка появился памятный знак в честь художницы и поэтессы Екатерины Мильман-Петровой. Табличку установили почитатели ее таланта – пенсионер Валерий Петров, блокадница Зинаида Билитис и дворник Михаил Лоов.

Мильман родилась в 1948 году в Ленинграде, выросла в Таллине, а в 1962-м вернулась в родной город и поселилась в Доме Маяковского. Входила в андеграундный кружок «Филологическая школа» вместе с поэтами-неофутуристами. Писала стихи, но официально не издала ни строчки – рукописи сохранили друзья. В 1970-х преподавала живопись в интернате для детей-инвалидов. В нулевых ухаживала за больным мужем, а во второй половине 2010-х пропала без вести.

Основой для таблички послужил портрет Екатерины Артамоновой работы художницы Марии Бельц. Как рассказал Валерий Петров:

– Изготовлением объекта занимался дизайнер Кирилл Казанов, монтажом – Дмитрий Прытков и Иван Химин.

Памятный знак появился на доме №52 – именно здесь Мильман прожила десять лет, с 1962 по 1972 год. Теперь о поэтессе-авангардистке напоминает скромная табличка на углу Маяковского и Манежного переулка.