В Петербурге установили табличку в честь пропавшей поэтессы Екатерины Мильман

Вечером 27 июня на углу улицы Маяковского и Манежного переулка появился памятный знак в честь художницы и поэтессы Екатерины Мильман-Петровой. Табличку установили почитатели ее таланта – пенсионер Валерий Петров, блокадница Зинаида Билитис и дворник Михаил Лоов.
Мильман родилась в 1948 году в Ленинграде, выросла в Таллине, а в 1962-м вернулась в родной город и поселилась в Доме Маяковского. Входила в андеграундный кружок «Филологическая школа» вместе с поэтами-неофутуристами. Писала стихи, но официально не издала ни строчки – рукописи сохранили друзья. В 1970-х преподавала живопись в интернате для детей-инвалидов. В нулевых ухаживала за больным мужем, а во второй половине 2010-х пропала без вести.
Основой для таблички послужил портрет Екатерины Артамоновой работы художницы Марии Бельц. Как рассказал Валерий Петров:
– Изготовлением объекта занимался дизайнер Кирилл Казанов, монтажом – Дмитрий Прытков и Иван Химин.
Памятный знак появился на доме №52 – именно здесь Мильман прожила десять лет, с 1962 по 1972 год. Теперь о поэтессе-авангардистке напоминает скромная табличка на углу Маяковского и Манежного переулка.