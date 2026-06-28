Бельский поддержал заявления Путина о народной сплоченности и статусе учителей

Александр Бельский поддержал заявления президента на съезде партии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Владимир Путин прибыл на съезд «Единой России». Он заявил: страна сталкивается с беспрецедентным давлением, киевский режим перешел к террористическим действиям, а Запад продолжает политику санкций. Но у России есть силы и воля, чтобы защитить людей и продолжить развитие.

Председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский поддержал президента:

– Согласен с Президентом: Россия всегда побеждала благодаря народной сплоченности. Наш долг – сделать все для Победы, поддерживать бойцов и их семьи.

Поддержал он и предложение Путина о признании особого статуса учителей. Как отец пятерых детей, Бельский понимает: именно от наставников зависит, какими ребята выйдут во взрослую жизнь.

– Специалисты, которые растят уверенное, ответственное, патриотичное поколение, заслуживают особого внимания, выраженного в реальных мерах поддержки, – добавил он.

Мероприятие собрало участников со всей страны: ветеранов спецоперации, Героев России, глав регионов, членов правительства, депутатов, сенаторов, активистов и волонтеров.