Пилот погиб при крушении сверхлегкого самолета в Волосовском районе Ленобласти

В Волосовском районе Ленинградской области вечером 28 июня разбился сверхлегкий самолет. Пилот погиб на месте.
Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, авиапроисшествие случилось на аэродроме у поселка Сельцо. По предварительным данным, пилот пытался совершить аварийную посадку, однако самолет потерпел крушение.
– Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. На месте работают экстренные службы, - сообщает пресс-служба СЗТП
Что именно пошло не так - отказ техники или ошибка пилотирования - пока неизвестно. Обстоятельства трагедии выясняются. На место происшествия работает заместитель транспортного прокурора Денис Шилаков.