Пилот погиб при крушении сверхлегкого самолета в Волосовском районе Ленобласти

При крушении сверхлегкого самолета погиб пилот. Фото: СЗТП

В Волосовском районе Ленинградской области вечером 28 июня разбился сверхлегкий самолет. Пилот погиб на месте.

Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, авиапроисшествие случилось на аэродроме у поселка Сельцо. По предварительным данным, пилот пытался совершить аварийную посадку, однако самолет потерпел крушение.

– Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. На месте работают экстренные службы, - сообщает пресс-служба СЗТП

Что именно пошло не так - отказ техники или ошибка пилотирования - пока неизвестно. Обстоятельства трагедии выясняются. На место происшествия работает заместитель транспортного прокурора Денис Шилаков.