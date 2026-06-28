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НовостиПроисшествия28 июня 2026 19:50

Пилот погиб при крушении сверхлегкого самолета в Волосовском районе Ленобласти

Воздушное судно разбилось при попытке аварийной посадки на аэродроме у поселка Сельцо
Дарья ЧАУС
При крушении сверхлегкого самолета погиб пилот. Фото: СЗТП

При крушении сверхлегкого самолета погиб пилот. Фото: СЗТП

В Волосовском районе Ленинградской области вечером 28 июня разбился сверхлегкий самолет. Пилот погиб на месте.

Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, авиапроисшествие случилось на аэродроме у поселка Сельцо. По предварительным данным, пилот пытался совершить аварийную посадку, однако самолет потерпел крушение.

– Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. На месте работают экстренные службы, - сообщает пресс-служба СЗТП

Что именно пошло не так - отказ техники или ошибка пилотирования - пока неизвестно. Обстоятельства трагедии выясняются. На место происшествия работает заместитель транспортного прокурора Денис Шилаков.