Репетиторы из Петербурга зарабатывают больше коллег из других регионов России

На втором месте оказалась Московская область. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Петербургские репетиторы стали лидерами по зарплатам в своей сфере по всей России. По данным РИА Новости, в среднем репетиторы из Северной столицы зарабатывают 62 135 рублей в месяц.

- На втором месте оказалась Московская область с показателем 58 370 рублей. Москва заняла третью строчку - 57 810 рублей, - пишет издание. В пятерку также вошли Краснодарский край, где репетиторы в среднем получают 56 667 рублей, и Воронежская область - 55 750 рублей.

Аналитики изучили данные платформы за январь-май этого года. Высокие доходы преподавателей в этих регионах объясняются развитой образовательной инфраструктурой и стабильным спросом на подготовку по востребованным предметам. Родители готовы платить за качественные занятия, чтобы их дети поступили в престижные вузы.