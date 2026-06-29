Продажи европейских легковушек в Петербурге выросли в два раза

Рынок подержанных автомобилей остается стабильным. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года петербуржцы стали активнее покупать автомобили брендов, которые официально покинули российский рынок. Продажи таких машин в Северной столице увеличились более чем вдвое, а в Ленинградской области - в 2,6 раза. Об этом сообщили аналитики агентства «Автостат».

Самыми популярными среди ушедших марок в Петербурге стали BMW, Volkswagen, Mazda, Audi и Toyota. За первые пять месяцев 2026 года в городе продали 3,8 тысячи новых машин этих брендов.

- Лидером по росту спроса в Петербурге стал Volkswagen, а в Ленинградской области - Mazda. Чаще всего покупатели выбирали модели Mazda CX-5, BMW X3 и Volkswagen Tiguan, - пишет РБК Петербург.

Рынок подержанных автомобилей остается стабильным. Европейские, корейские и японские марки занимают три четверти всех предложений. В топ-5 самых популярных моделей с пробегом вошли Ford Focus, Kia Rio, Volkswagen Polo, Skoda Octavia и Volkswagen Tiguan. При этом цены на вторичном рынке продолжают расти. Средняя стоимость подержанной машины в Петербурге к июню достигла 1,75 млн рублей.