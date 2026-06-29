В Петербурге отремонтируют дороги по 12 контрактам на 29 млрд рублей

Стоимость каждого такого контракта - около 3,6 млрд рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге действует 12 государственных контрактов на ремонт дорог. Восемь из них заключили в 2026 году, остальные подписаны ранее, но работы по ним идут в текущем сезоне. Новые закупки на дорожный ремонт пока не планируются.

- Общая сумма всех контрактов достигает 29 млрд рублей. Большая часть этих средств направлена на поэтапный ремонт улиц в северных и южных районах города. Стоимость каждого такого контракта - около 3,6 млрд рублей. Всего их восемь, причем шесть оформили в этом году, - пишет dp.ru со ссылкой на пресс-службу Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Практически все конкурсы проходили без конкуренции - на каждый подавалась только одна заявка. В северной части города подрядчиком традиционно выступает компания ВАД. В южных районах контракты раньше распределялись между двумя фирмами, но с конца 2024 года позиции укрепила одна из них. Еще один контракт, заключенный в 2024 году, продолжает исполнять другая компания.