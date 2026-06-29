Наркоферму с 32 кустами запрещенки нашли в трех квартирах на юге Петербурга

При личном досмотре у задержанного нашли еще пакет с растительным препаратом. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Полиция накрыла три квартиры в Красносельском районе, в которых выращивали наркотические растения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

28-летний житель Красносельского мужчина арендовал три квартиры на юге Петербурга. В одной он жил сам, две другие - на улице Есенина и набережной Дудергофского канала - оборудовал под наркофермы.

Полицейские задержали мужчину у дома на Есенина. Там жеоперативники обнаружили 16 кустов наркосодержащих растений, а вокруг стояли специальные лампы, вентиляция и другое оборудование для выращивания. Нашли весы, упаковочный материал и четыре мешка с растительным веществом.

- При личном досмотре у задержанного нашли еще пакет с растительным препаратом, а в его квартире на Ленинском проспекте - весы, упаковку и еще один пакет, - уточнили в полиции.

Вторая ферма находилась в квартире на набережной Дудергофского канала. Там полицейские нашли еще 16 кустов, оборудование для выращивания, весы, упаковочный материал и три мешка с растительным веществом. В одном из мешков оказалось больше двух килограммов наркотиков.

Общий вес изъятых веществ превысил 10,5 килограмма. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.